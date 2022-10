La metafora muta di Brando Benifei

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 7 ottobre 2022) I simboli politici hanno ormai la scadenza degli yogurt e anche certe liturgie sacrali, tipo la direzione psicoanalitica del Pd dopo una sconfitta, non hanno la drammaticità di un tempo, pure le interviste di D’Alema con l’ultimo veleno sono un cencio vecchio. Però, che farci?, nell’attesa da giorni è tutto un fiorire di immagini e metafore che (dovrebbero) cogliere la gravità del momento. Solo noia trita. Poi, come nei migliori momenti di serendipity, l’immagine chiave, il fatto disvelatore arriva per conto suo, quando meno te lo aspetti. Al direzione del Pd si collega online da Strasburgo– è lì a fare il suo dovere, è capo delegazione al Parlamento europeo. “Mi sentite bene?”. Inizia a parlare, ma poco dopo l’audio sparisce, ci sono due minuti di puro acquario, ma la cosa straordinaria è che nessuno lo avverte. O forse nessuno se n’è ...