Cassano attacca La Gazzetta | Leao? Invidiosi di noi e in malafede Si attaccassero al c***o

Stavolta è stato Antonioa prenderlo di mira: parlando alla Bobo Tv su Twitch, "Fantantonio" ha usato parole ben poco lusinghiere nei confronti del milanista: "Ma quale fenomeno! Non è un ...Antoniosi è espresso sul cambio di panchina della Sampdoria, sicuro che ai blucerchiati serva un "... ha gli attributi e li tira fuori, poi non so come allena ma sicuro ci vuole uno che..."All’inizio l’ho messa sullo scherzo, poi ho visto che Cassano rinforzava questa tesi dicendo che non mi conosceva".window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-69ef19b6-d9f4-1851-b372-f5c3428a5a ...