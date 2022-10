Carlo III | polemica sulla data dell' incoronazione | cosa succede a corte

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Èdi reIII. Il quotidiano britannico Daily Mail ha annunciato la cerimonia per il 2 giugno prossimo. Perché la regina Elisabetta II ha ricevuto la corona nell'Abbazia di Westminster il 2 giugno 1953. E, quindi,vorrebbe in questo modo fare un omaggio alla madre, la sovrana più longeva del Regno Unito, scomparsa l'8 settembre scorso all'età di 96 anni. L'agenzia di stampa statunitense Bloomberg ha proposto, invece, come giorno ideale il 3 giugno, citando fonti di Buckingham Palace che prevederebbero per la cerimonia un sabato o comunque un giorno non lavorativo, per dare la possibilità al maggior numero possibile di sudditi e ai tanti visitatori che sbarcheranno a Londra di assistere all'evento. Questo pomeriggio ...

AGI - Il musicista britannico Elton John e il principe Harry, il figlio più giovane del red'Inghilterra, sono tra i sei personaggi pubblici che oggi fanno causa alla casa editrice del tabloid 'Daily Mail' per presunte violazioni della loro privacy. L'editore Associated Newspapers ...La principessa Anna in visita a sorpresa a New York fa la turista per caso nella Grande Mela. Secondo quanto scrive il Guardian, la sorella di reha provato quella che è considerata un'attrazione per antonomasia a New York, ossia il traghetto che porta a Staten Island e che consente di ammirare da vicino, in modo completamente ... Al via la «spending review» di Carlo III, e la principessa Anna si adegua subito (ANSA) - NEW YORK, 06 OTT - La principessa Anna in visita a sorpresa a New York fa la turista per caso nella Grande Mela. Secondo quanto scrive il Guardian, la sorella di re Carlo III ha provato quell ...