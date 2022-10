Andropausa | su Netflix in streaming da oggi

(Di venerdì 7 ottobre 2022), la nuova serie tv originale turca didiretta da Taylan Brothers, sbarca ina partire da7 ottobre 2022., la nuova serie tv originale turca didiretta da Taylan Brothers, sbarca ina partire da7 ottobre 2022 per tutti gli abbonati al servizio. Yusuf è un normale padre di famiglia, con due figli, che ha appena scoperto di essere entrato in. Sempre più deciso ad accontentare l'adorata moglie, decide di cambiare alcuni aspetti della loro vita. Quando decidono di trasferirsi nella loro casa dei sogni, la vita di Yusuf si scontra con quella complicata del ricco padrone di casa Mahmut Timucin, della sua violenta amante russa Svetlana, della ex moglie Sahinde, ...

, la nuova serie tv originale turca didiretta da Taylan Brothers, sbarca in streaming a partire da oggi 7 ottobre 2022 per tutti gli abbonati al servizio. Yusuf è un normale padre ......99 /anno 8,99 /mese VEDI OFFERTA VEDI OFFERTANailed It! Stagione " 5 ottobre Conversazioni con un killer: Il caso Dahmer Miniserie 3 episodi " 7 ottobreStagione 1 " 7 ottobre ...Andropausa, la nuova serie tv originale turca di Netflix diretta da Taylan Brothers, sbarca in streaming a partire da oggi 7 ottobre 2022. Andropausa, la nuova serie tv originale turca di Netflix dire ...Andropausa è una serie che sarà disponibile sulla piattaforma streaming Netflix a partire dal 7 ottobre 2022. All’insorgere dell’andropausa, un padre di famiglia cinquantenne è ossessionato dall’idea ...