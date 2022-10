Riprendono venerdì le ricerche dell’ ottantunenne a Verzegnis

Leggi su udine20

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Nessun risultato è arrivato durante leeffettuate oggi in tutto l’arco della giornata aper l’81enne scomparso da due giorni da casa. Una sessantina le.persone impegnate oggi sul campo tra soccorritori del Soccorso Alpino, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco. Hanno operato oggi due elicotteri, quello della Protezione Civile e quello dei Vigili del Fuoco giunto da Venezia: hanno sorvolato sia le zone non boschive che quelle ricoperte di vegetazione, oltre ad una parte del corso del Tagliamento, quella compresa tra il ponte di Amaro e Caneva. Inoltre erano presenti due unità cinofile e la squadra forre, entrambe del Soccorso Alpino: quest’ultima ha perlustrato per tutta la sua lunghezza la forra del Rio Malazza che costeggia la strada per Verzegnos. Sono stati impiegati anche i droni, quelli della Protezione Civile e quelli dei ...