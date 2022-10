PSG | Galtier | “A Verratti potevano rompere una gamba” | VIDEO

TUTTO mercato WEB

...00 Il pareggio sul campo del Benfica in Champions League non ha ovviamente complicato il cammino delin Europa: la squadra dirimane sempre la favorita per chiudere davanti a tutti e ...Commenta per primo L'allenatore del Paris Saint - Germain,duro contro il Var per un intervento subito dal centrocampista italiano Marco Verratti nella partita di Champions League contro il Benfica. PSG, Galtier: "Il Benfica ci ha messo in difficoltà. L'uscita di Messi Solo stanchezza" SCOPRI I MIGLIORI BOOKMAKERS Allo stadio Delaune di Reims si gioca il match valido per la decima giornata di Ligue 1 tra Reims e Psg. I padroni di casa vogliono uscire dalla zona retrocessione, mentre ...Reims-Psg è una partita della decima giornata della Ligue 1: probabili formazioni, pronostici e dove vederla in tv e streaming ...