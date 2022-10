(Di giovedì 6 ottobre 2022) Leggo di bullismo, di branco che sbrana gli indifesi, di alti ascolti ma ho smesso di guardare il GFV non per ragioni moralistiche, ma perché Signorini, le opinioniste, i concorrenti potrebbero ...

Corriere della Sera

...maschere del nostro smarrimento Quest'anno non ho ancora visto una puntata del "Grande Fratello"... Ormai ci sono troppe trasmissioni che hannol'anomalia, un'anomalia monotona e ...E non stiamo parlando di capricci e pretese dama di vere e proprie rinunce fatte in nome dell'...Macao in Giappone alla ricerca del loro padre spirituale (a quanto si dice in giro si è... Il «GF Vip» Ha convertito l’anomalia in regola di condotta Qualunque cosa accada nel GFV è già accaduto nella realtà: il programma è solo una certificazione dissimulata, un sipario strappato attraverso i cui squarci noi vediamo le maschere del nostro smarrime ...Grande Fratello Vip 7 e la gestione del caso Marco Bellavia dopo l'onda social espulsa Lamborghini e il popolo caccia Ciacci ...