(Di giovedì 6 ottobre 2022), 6 ott. - (Adnkronos) - Il sogno olimpico passa da. È statooggi nella località valtellinese il nuovodi(Cpo) del, al servizio dello sport italiano. Il Cpo, frutto del protocollo di intesa siglato lo scorso giugno dale dall'Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico di, si aggiunge a quelli dell'Acqua Acetosa (Roma), Formia e Tirrenia. Con una particolarità: è l'unico in Italia a consentire laatletica in quota e che consentirà, quindi, gli allenamenti in altura degli atleti di interesse dellae di Alto Livello. Alla presentazione sono intervenuti il Segretario Generale del ...

OlbiaNotizie

'In data 12 gennaio 2019, Juventus haricorso dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport delche giudica esclusivamente decisioni della Giustizia Sportiva, non altrimenti impugnabili.oggi, alla società italiana di radiologia medica e interventistica di Roma, "MrOpen Evo" ,... vice presidente vicario del- . Da ex atleta posso dire che ci sono momenti in cui hai dei ... Coni: presentato il centro di preparazione olimpica di Livigno Livigno, 6 ott. - (Adnkronos) - Il sogno olimpico passa da Livigno. È stato presentato oggi nella località valtellinese il nuovo Centro di preparazione olimpica (Cpo) del Coni, al servizio ...Più di tremila atleti under 14 hanno “invaso” con il loro entusiasmo la Valdichiana Senese, ed i territori limitrofi, che hanno fatto da scenario alla settima edizione del Trofeo CONI, la più importan ...