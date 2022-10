Braga-Union Saint Gilloise | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Riportiamo di seguito ledella sfida trae Royale, valida per la terza giornata del gruppo D. Entrambe le squadre sono a punteggio pieno e questa sera puntano alla vetta del girone. Il primo posto è fondamentale per qualificarsi direttamente agli ottavi di finale senza passare dagli spareggi con le terze classificate dei gironi di Champions League. La compagine portoghese ha sempre superato la fase a gruppi di Europa League nelle ultime tre edizioni e vuole riuscirci anche stavolta. Proverà anche ad eguagliare il risultato della scorsa stagione, quando si fermò ai quarti di finale perdendo la doppia sfida con i Rangers. In campionato, i biancorossi sono secondi in classifica a tre punti dalla capolista Benfica. Nell’ultimo turno hanno ...