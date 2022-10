Berardi | multa di 3mila euro per la tentata aggressione al tifoso del Modena

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Lo scorso 8 agosto l’attaccante del Sassuolo Domenicoaveva tentato di aggredire unnel parcheggio dello stadio Braglia di: il sostenitore si era rivolto al neroverde insultando lui e la sua famiglia al termine di una partita valevole per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Oggi in seguito a un accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti perè arrivata unadida devolvere all’associazione ‘Polivalente San Vito A.S.D.R.C E. T.S.’. L’non si era consumata esclusivamente grazie all’intervento di un tesserato dele di alcuni addetti alla sicurezza. Per i giudici il calciatore ha infranto l’art.4 comma 1 del Codice di giustizia sportiva. Immediatamente dopo la ...

