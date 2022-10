Ucraina - Russia, accordo Ue su ottavo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Von der Leyen: “Bene, il Cremlino deve pagare”. Borrell: “Scenario preoccupante con la minaccia nucleare” (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Tensione alle stelle tra Russia e Occidente. Il presidente russo minaccia l’uso del nucleare, mentre Zelensky firma un decreto: «Impossibile negoziare con Mosca» Leggi su lastampa (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Tensione alle stelle trae Occidente. Il presidente russol’uso del, mentre Zelensky firma un decreto: «Impossibile negoziare con

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Russia, treno della divisione nucleare diretto al fronte ucraino. Le immagini mostrate dai filorussi. Sec… - martaottaviani : #Putin ha respinto per l'ennesima volta le dimissioni della governatrice della Banca Centrale russa #Nabiullina e d… - martaottaviani : #Russia sempre più in difficoltà a #Kherson. Teoricamente, una delle regioni annesse alla #Russia con i #referendum… - brumalu56 : RT @Pontifex_it: La guerra in #Ucraina è diventata talmente grave e minacciosa da suscitare grande preoccupazione. In nome di Dio e in nome… - SenatoreF : 'La #Russia non sta invadendo l'Ucraina. Poi, #Putin tutto voglia fuorché una guerra' Si la bomba atomica di.… -