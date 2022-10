Tv | GfVip | Brosio ' no a bullismo ma chi partecipa deve aspettarsi dinamiche forti' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Roma, 5 ott. (Adnkronos) - "Sia chiaro: le strategie non devono avvenire sulla pelle della gente. La strategia in un programma come il Grande Fratello va bene, ma bisogna fare attenzione a misurare le parole. Detto ciò, però, se tu hai una tua debolezza e vai in quel calderone accetti anche il rischio di entrare inche notoriamente sono". A dirlo all'Adnkronos è Paolo, che interviene così sul vespaio scatenatosi dopo l'uscita dalla Casa deldel concorrente Marco Bellavia e le accuse dipiovute da più parti nei confronti di molti dei concorrenti del programma. "Bisogna valutare caso per caso quali sono le affermazioni più lesive -spiega, ex concorrente dell'edizione di due anni fa- e non fare di ogni erba un fascio, distinguendo la normale ...