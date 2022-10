Titoli Stato: spread Btp-Bund apre a 233 pb (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Milano, 5 ott. (Adnkronos) - Lo spread Btp-Bund apre a 233 punti base. Il rendimento del titolo italiano è del 4,24%. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Milano, 5 ott. (Adnkronos) - LoBtp-a 233 punti base. Il rendimento del titolo italiano è del 4,24%.

