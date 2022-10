Maria Mazza | la dottoressa di Avanti un altro si mette in posa | “Seria ma gn***a”

Leggi su newstv

(Di mercoledì 5 ottobre 2022)generosamente bella e amatissima dal suo pubblico, ha una rubrica su Instagram in cui posta le sue foto. E che foto… Il grande pubblico la conosce comediun, maha una carriera invidiabile alle spalle. Unadavvero molto preparata. Chi ènasce nel New Jersey da genitori di origine italiana, anzi per essere più precisi, provenienti da Somma Vesuviana in provincia di Napoli. Tornata in patria, si dedica allo studio della danza e del pianoforte. Per affermarsi come artista, sceglie il palcoscenico di Miss Italia, concorso al quale partecipa nel 1996, arrivando terza. Notata dai produttori televisivi arriva sul piccolo schermo ...