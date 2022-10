Lesioni aggravate a pubblico ufficiale nel Sannio, assolto (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento- Enzo Califano, 50enne di Cervinara, era stato condannato, in primo grado dal Tribunale di Benevento, a 5 mesi di reclusione per il reato di Lesioni aggravate a pubblico ufficiale commessa in Forchia nel luglio 2014. La Corte di Appello aveva confermato la sentenza emessa dal Tribunale Sannita. Di diverso avviso la Suprema Corte di Cassazione che, accogliendo il ricorso dell’avv. Pierluigi Pugliese, ha annullato, senza rinvio, la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli assolvendo il Califano. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento- Enzo Califano, 50enne di Cervinara, era stato condannato, in primo grado dal Tribunale di Benevento, a 5 mesi di reclusione per il reato dicommessa in Forchia nel luglio 2014. La Corte di Appello aveva confermato la sentenza emessa dal Tribunale Sannita. Di diverso avviso la Suprema Corte di Cassazione che, accogliendo il ricorso dell’avv. Pierluigi Pugliese, ha annullato, senza rinvio, la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli assolvendo il Califano. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

