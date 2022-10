In Iran Internet alla gogna (Di mercoledì 5 ottobre 2022) In Iran, dove è in corso una sacrosanta mobilitazione civile contro l’efferatezza del regime perpetrata in particolare verso le donne, Internet ha cessato di funzionare. La morte di Mahsa Amini, L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 5 ottobre 2022) In, dove è in corso una sacrosanta mobilitazione civile contro l’efferatezza del regime perpetrata in particolare verso le donne,ha cessato di funzionare. La morte di Mahsa Amini, L'articolo proviene da il manifesto.

TizianaFerrario : #Iran,studentesse senza velo affrontarono coraggio il direttore della loro scuola. Internet è bloccato,ci sono poch… - amnestyitalia : #Iran: le proteste stanno assumendo nuove forme per far fronte alla repressione. Il blocco di internet è quasi tota… - fanpage : Da tredici giorni, l’#Iran è attraversato da vaste proteste contro il regime, represse con la consueta durezza. Nel… - RasAlula14 : RT @davide_tommasin: ?? Etiopia ???? l'Iran ???? africano in fatto di blocco comunicazioni e internet. ?? 6 milioni messi a tacere: un’interruzio… - acamagna64 : RT @TizianaBarilla: in Iran hanno chiuso internet per uccidere nel silenzio non restiamo in silenzio #MashaAmini #IranProtests2022 https… -