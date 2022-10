"Gli stoccaggi di gas non bastano". L'allarme di Bernabè: "Serve il razionamento" (Di mercoledì 5 ottobre 2022) L'emergenza gas è destinata a far penare il nostro Paese in vista della stagione invernale. Non ha dubbi Franco Bernabè, ex amministratore delegato dell'Eni e presidente di Acciaierie d'Italia. Secondo Bernabè ora la situazione è relativamente tranquilla grazie alle alte temperature, ma con l'avvicinarsi dell'inverno rigido i problemi sono destinati ad aggravarsi. «I problemi stanno diventando sempre più seri ma capiremo quanto soltanto tra gennaio e febbraio, il momento in cui il fabbisogno di metano è massimo. Gli stoccaggi che abbiamo correttamente riempito non basteranno e ci vorrà un flusso continuo dall'estero: però il gas russo non ci sarà». Lo dice Franco Bernabè, ex amministratore delegato dell'Eni e, dal 2021, presidente di Acciaierie d'Italia in un'intervista a La Stampa. «Adesso - spiega ancora ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 5 ottobre 2022) L'emergenza gas è destinata a far penare il nostro Paese in vista della stagione invernale. Non ha dubbi Franco, ex amministratore delegato dell'Eni e presidente di Acciaierie d'Italia. Secondoora la situazione è relativamente tranquilla grazie alle alte temperature, ma con l'avvicinarsi dell'inverno rigido i problemi sono destinati ad aggravarsi. «I problemi stanno diventando sempre più seri ma capiremo quanto soltanto tra gennaio e febbraio, il momento in cui il fabbisogno di metano è massimo. Gliche abbiamo correttamente riempito non basteranno e ci vorrà un flusso continuo dall'estero: però il gas russo non ci sarà». Lo dice Franco, ex amministratore delegato dell'Eni e, dal 2021, presidente di Acciaierie d'Italia in un'intervista a La Stampa. «Adesso - spiega ancora ...

