Giulia Salemi non si piaceva, ora aspetta la proposta dal suo Pierpaolo Pretelli (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Giulia Salemi è una delle influencer più amate del nostro paese. Dopo aver partecipato come concorrente al Grande Fratello Vip due edizioni fa, la sua carriera nel mondo dello spettacolo è ufficialmente esplosa. E quest'anno è tornata nello studio di Alfonso Signorini in una veste tutta nuova che mai fu più azzeccata per il reality show: lei è la regina del web. Dal 12 di ottobre, sarà pure in onda su LA5, in seconda serata, con Salotto Salemi, programma condotto interamente da lei. Giulia ha sempre incetta di complimenti anche perché è una donna bellissima. Ma voi lo sapevate che da ragazzina non si piaceva? Vediamo che cosa ha confessato per il magazine Confidenze. Giulia Salemi e le sue insicurezze quando era piccola: era in sovrappeso e con il monociglio

