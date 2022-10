Gigi Proietti diventa un caso: dopo due anni non ha ancora una tomba (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Al Verano la cappella che deve custodire i resti mortali di Proietti ancora non è stata costruita. L'Ama fa scarica barile: il prossimo passo spetta alla famiglia dell’artista Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Al Verano la cappella che deve custodire i resti mortali dinon è stata costruita. L'Ama fa scarica barile: il prossimo passo spetta alla famiglia dell’artista

