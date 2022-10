Gas: Francia, riserve al 100% per l'inverno (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Le riserve francesi di gas sono state riempite al 100% in vista dell'inverno: è quanto annuncia oggi la Commission de régulation de l'énergie (CRE), appellandosi a tutti i francesi a fare comunque uno ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Lefrancesi di gas sono state riempite alin vista dell': è quanto annuncia oggi la Commission de régulation de l'énergie (CRE), appellandosi a tutti i francesi a fare comunque uno ...

ilfoglio_it : Cingolani e Gentiloni provano a superare la contrarietà tedesca alla riforma del mercato del gas. Ma Macron si alli… - davcarretta : Anche la Francia ha firmato la lettera promossa dall’Italia per chiedere il price cap su tutto il gas importato.… - GuidoDeMartini : ???? PER LA GERMANIA, PRIMA VIENE LA GERMANIA ???? La Germania sceglie di fare da sola. E la Commissione Ue si adegua,… - angiuoniluigi : RT @rassegnally: #primapagina #5ottobre #FrontPage Le #bollette spauracchio di un continente, #Meloni cerca appoggi in Italia (#Draghi e… - News24_it : Gas: Francia, riserve al 100% per l'inverno -