Franco Bernabè: "Razionare il gas, gli stoccaggi non bastano. Dal 2025 andrà meglio, ma bisogna arrivarci vivi" (Di mercoledì 5 ottobre 2022) L'ex amministratore delegato dell'Eni, oggi presidente di Acciaierie d'Italia: "Ridicolo pensare a un tetto sul gas russo che ormai non c'è più. Occorrerebbe dare mandato all’Unione europea di negoziare il prezzo del gas per tutti" Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 5 ottobre 2022) L'ex amministratore delegato dell'Eni, oggi presidente di Acciaierie d'Italia: "Ridicolo pensare a un tetto sul gas russo che ormai non c'è più. Occorrerebbe dare mandato all’Unione europea di negoziare il prezzo del gas per tutti"

cirillo73777221 : RT @tempoweb: 'Gli #stoccaggi di #gas non bastano. L'allarme di #Bernabè: 'Serve il razionamento' #5ottobre #iltempoquotidiano https://t.c… - ziowalter1973 : LE PREVISIONI FOSCHE DI FRANCO BERNABE' PER L'INVERNO: ‘GLI STOCCAGGI DI GAS NON BASTERANNO’… - tempoweb : 'Gli #stoccaggi di #gas non bastano. L'allarme di #Bernabè: 'Serve il razionamento' #5ottobre #iltempoquotidiano… - OfMilanese : RT @HuffPostItalia: Franco Bernabè: 'Razionare il gas, gli stoccaggi non bastano. Dal 2025 andrà meglio, ma bisogna arrivarci vivi' https:/… - EnricoAntonio68 : RT @Michele_Arnese: 'È ridicolo pensare a un tetto sul gas russo che oramai non c’è quasi più'. (Franco Bernabé, ex amministratore delegato… -