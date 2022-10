(Di mercoledì 5 ottobre 2022) "Gli ultimi mesi stanno dimostrando come siano necessari investimenti non solo per garantirefisica degli impianti ma anche quella tecnologica che al giorno d'oggi è quasi più importante. Le ...

Libero Tv

Oggi parliamo di, ma se domani parlassimo di qualcuno che decide di entrare in altri ... integrata e assolutamente legata alle relazioni internazionali", ha concluso. 5 ottobre 2022... come dimostra la parabola di alcune società disolare, quattro delle quali sono finite ... Chi ci ha guadagnato Senz'altro le vecchiedi Wall Street come Carl Icahn . Il più che ... Energia, Volpi: attenzione a sicurezza Roma, 5 ott. (askanews) - 'Gli ultimi mesi stanno dimostrando come siano necessari investimenti non solo per garantire sicurezza fisica ...