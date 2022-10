Darya Dugina | intelligence Usa | omicidio compiuto da governo ucraino

In particolare si ricostruiscono le responsabilità dell'esplosione del ponte di Kerch che collega la Crimea al territorio di Mosca: 'La matrice è la stessa dell'attentato a. Se quello ...Dopo le recenti rivelazioni sul presunto coinvolgimento di Kiev nell'omicidio die sull'estraneità americana all'attentato, ci si può chiedere se Washington sia stata avvisata dell'...Questa volta, l’Ucraina non si nasconde, come fece ad agosto per l’attentato di cui rimase vittima Darya Dugina: i servizi segreti di Kiev – almeno in un primo momento – rivendicano l’esplosione sul p ...Un retroscena esplosivo di Dagospia segna un punto di svolta sulla guerra tra Russia ed Ucraina. In particolare si ricostruiscono le ...