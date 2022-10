Con i mercenari Wagner, la Russia è una minaccia globale anche in Africa (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Sin dalle prime fasi dell’invasione in Ucraina iniziata il 24 febbraio, il mondo occidentale si è concentrato sulla minaccia posta dalla Russia al fianco orientale dell’Europa. E, a livello più generale, al potenziale effetto delle pressioni di Mosca a est sull’ordine liberaldemocratico costruito dal secondo dopoguerra. Se i timori si sono rivelati fondati, e l’impegno in sostegno a Kyjiv completamente giustificato, l’offensiva militare russa ha avuto l’effetto collaterale di distogliere l’attenzione dalla crescente influenza del Cremlino in un altro continente di importanza strategica per i suoi sbocchi alle porte dell’Europa: l’Africa. Mentre la Cina colonizza l’area attraverso il soft power (principalmente realizzando infrastrutture), la Russia sta riempiendo il vuoto di potere lasciato dall’Occidente mediante ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Sin dalle prime fasi dell’invasione in Ucraina iniziata il 24 febbraio, il mondo occidentale si è concentrato sullaposta dallaal fianco orientale dell’Europa. E, a livello più generale, al potenziale effetto delle pressioni di Mosca a est sull’ordine liberaldemocratico costruito dal secondo dopoguerra. Se i timori si sono rivelati fondati, e l’impegno in sostegno a Kyjiv completamente giustificato, l’offensiva militare russa ha avuto l’effetto collaterale di distogliere l’attenzione dalla crescente influenza del Cremlino in un altro continente di importanza strategica per i suoi sbocchi alle porte dell’Europa: l’. Mentre la Cina colonizza l’area attraverso il soft power (principalmente realizzando infrastrutture), lasta riempiendo il vuoto di potere lasciato dall’Occidente mediante ...

