"Sono nato con la camicia nera e morirò con la camicia nera" ha scritto con un post subito rimosso su Facebook Mauro Giannini, il Sindaco di Pennabilli, un comune di 2600 anime in provincia di Rimini, in Emilia Romagna. Questa ammissione ha scatenato parecchie polemiche. A cominciare dall'associazione nazionale dei partigiani italiani (Anpi) che invita la Prefettura di Rimini ad intervenire.

andreastoolbox : #Sindaco di Pennabilli inneggia alla camicia nera, Anpi chiede intervento Prefetto - newsrimini : Post sindaco Pennabilli. Sacchetti (Pd): “sfondo fascista, intervenga Prefettura di #Rimini” - Nutizieri : L'Anpi contro il sindaco 'in camicia nera' di Pennabilli: 'Un fatto grave, intervenga il prefetto'… - serenel14278447 : 'CORRIERE BOLOGNA Il sindaco leghista di Pennabilli: «Sono nato e morirò in camicia nera»' ?? - corrierebologna : Il sindaco di Pennabilli: «Sono nato in camicia nera e morirò in camicia nera» -