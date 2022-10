Re Carlo III | scatta l’allarme sul suo stato di salute | la brutta notizia di queste ore

Leggi su ildemocratico

(Di martedì 4 ottobre 2022) Dopo che èincoronato re, i riflettori si sono accesi su di lui, sul figlio della regina Elisabetta II. Pare che per lui però le cose si stiano mettendo male al punto che i sudditi siano già preoccupati per le sue condizioni di. Ma che cosa è successo a ReIII? I sudditi non riescono a nascondere la preoccupazione per le condizioni didel loro nuovo sovrano. Sembra cheIII stia spaventando l’intero regno proprio per le sue condizioni diper nulla ottimali. Molti sono coloro che si sono accorti di un particolare il quale ha fatto immediatamenterein tutto il popolo. Ancora una volta riflettori accesi sulla famiglia reale Ogni giorno c’è sempre un argomento, un qualcosa di inerente ...