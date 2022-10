Putin prepara un test nucleare ai confini dell’Ucraina

(Di martedì 4 ottobre 2022) Secondo il Times di Londra, che cita un’informativa inviata dalla Nato agli Stati membri, il presidente russo Vladimirsarebbe pronto a dimostrare la sua volontà di usare armi di distruzione di massa con unai. Vladimir, secondo il Times, stando unal confine. La Nato avrebbe già avvertito tutti i Paesi membri Si ritiene, afferma ancora il media britannico, che la Nato abbia avvertito tutti i Paesi membri. Mentre l’armata d’invasione russa in Ucraina è in ritirata e perde continuamente terreno sul campo di battaglia, il Cremlino evidenzia – scrive il Times – una propensione per una significativa escalation. Un rapporto dell’intelligence ...

petergomezblog : Zelensky firma il decreto che vieta di negoziare con Putin. Times: “Mosca prepara un test nucleare al confine con l… - fcolarieti : A un passo dalla catastrofe. Secondo il Times Putin sta preparando un test nucleare ai confini dell'Ucraina - Natalia62151318 : RT @jopratix: Times: 'Putin prepara un test nucleare al confine ucraino'. 'Test'? Sono giorni che sta avvisando l'occidente... Difenderà i… - maryemanuel7532 : RT @antonioripa: #Putin prepara un test nucleare ai confini con l'Ucraina. Così riferisce il #Times citando l'intelligence della #NATO Come… - VedeleAngela : RT @jopratix: Times: 'Putin prepara un test nucleare al confine ucraino'. 'Test'? Sono giorni che sta avvisando l'occidente... Difenderà i… -

RaiNews

Sempre secondo il Times , 'un test nucleare al confine con l'Ucraina'. Una mossa, questa, che ha allertato tutte le unità presenti nella regione ma anche i servizi occidentali. Sul ...Nel 223esimo giorno di guerra in Ucraina,sial test nucleare . In Russia è stato infatti avvistato in movimento verso il fronte ucraino un enorme treno merci , con un equipaggiamento militare specializzato,associato alla ... L'allarme della Nato: Putin si prepara a test nucleare. A Kiev si distribuiscono pillole di iodio - Avvocati russi travolti da richieste di aiuto contro la mobilitazione - Avvocati russi travolti da richieste di aiuto contro la mobilitazione In Russia è stato avvistato in movimento verso il fronte ucraino un treno che è associato alla divisione armata nucleare segreta del Ministero della Difesa russo. Il treno è collegato alla dodicesima ...Il Cremlino replica: "Aspetteremo che il futuro presidente dell'Ucraina abbia posizioni diverse nell'interesse del suo popolo" ...