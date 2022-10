Problemi Android Auto con i dispositivi Pixel: da cosa può dipendere? (Di martedì 4 ottobre 2022) L’ultimo aggiornamento ad Android 13 ha provocato di recente diverse complicanze ad alcuni smartphone Pixel nell’utilizzo di Android Auto. Infatti, stando all’ultimo update pubblicato da Google sul forum di supporto dell’app che consente ai dispositivi mobili di essere utilizzati in Auto tramite il sistema di infotainment presente nel cruscotto, il colosso di Mountain View ha spiegato di essersi messo a lavoro su un particolare problema che sta tormentando gli utenti in possesso dei device Google Pixel, i quali non riescono più ad interagire e usare la piattaforma in seguito all’aggiornamento ad Android 13. Tale problematica è stata resa nota da diversi utenti tramite segnalazioni verso gli inizi dello scorso mese di settembre, in seguito al ... Leggi su optimagazine (Di martedì 4 ottobre 2022) L’ultimo aggiornamento ad13 ha provocato di recente diverse complicanze ad alcuni smartphonenell’utilizzo di. Infatti, stando all’ultimo update pubblicato da Google sul forum di supporto dell’app che consente aimobili di essere utilizzati intramite il sistema di infotainment presente nel cruscotto, il colosso di Mountain View ha spiegato di essersi messo a lavoro su un particolare problema che sta tormentando gli utenti in possesso dei device Google, i quali non riescono più ad interagire e usare la piattaforma in seguito all’aggiornamento ad13. Tale problematica è stata resa nota da diversi utenti tramite segnalazioni verso gli inizi dello scorso mese di settembre, in seguito al ...

