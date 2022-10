Il robot di Elon Musk per ora è un buco nell'acqua (Di martedì 4 ottobre 2022) La recente presentazione di una macchina umanoide da parte di Tesla non ha convinto gli esperti, nonostante le solite dichiarazioni altisonanti del miliardario Leggi su wired (Di martedì 4 ottobre 2022) La recente presentazione di una macchina umanoide da parte di Tesla non ha convinto gli esperti, nonostante le solite dichiarazioni altisonanti del miliardario

MyITMedia : RT @Adnkronos: In quanti vorrebbero un androide domestico? In 3 o 5 anni dovrebbe arrivare sul mercato 'Optimus', l'ultimo prototipo di rob… - dolceremi : RT @Adnkronos: In quanti vorrebbero un androide domestico? In 3 o 5 anni dovrebbe arrivare sul mercato 'Optimus', l'ultimo prototipo di rob… - askanews_ita : Il robot immaginato da Elon Musk #ElonMusk - fainformazione : Musk ha presentato Optimus, il robot umanoide di Tesla Alla fine della scorsa settimana, Elon Musk ha presentato u… - fainfoscienza : Musk ha presentato Optimus, il robot umanoide di Tesla Alla fine della scorsa settimana, Elon Musk ha presentato u… -