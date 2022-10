Elon Musk ci ri-ripensa | ora vuole di nuovo comprare Twitter allo stesso prezzo proposto in aprile

(Di martedì 4 ottobre 2022) Si tona alla casella di partenza.hadi acquistarealiniziale offerto lo scorsodi 54,2 dollari ad azione, evitando così potenzialmente una delle cause più controverse nella storia recente di operazioni del genere. Il titoloè stato sospeso alla borsa di New York “in attesa di informazioni”, al momento dello stop le azioni guadagnavano il 18%. Dopo l’offerta della scorsa primaveraaveva tentato di sfilarsi adducendo dubbi sull’esatta contabilità degli utenti del social media e sulla presenza di profili gestiti da algoritmi e non da persone. Lo scorso luglio il patron di Tesla ha ritirato la sua offerta eha avviato un’azione legale contronel Delaware. ...

LaStampa : Elon Musk propone un piano di pace tra Russia e Ucraina. Zelensky s’infuria, ma il Cremlino apprezza - Agenzia_Ansa : Elon Musk propone l'acquisto di Twitter al prezzo iniziale , 54,20 dollari ad azione, evitando potenzialmente una d… - ilpost : Ieri sera Elon Musk ha presentato su Twitter 'il suo 'piano di pace per l'Ucraina' in quattro punti, tutti abbastan… - Mirandola59 : RT @CapitanHarlok6: Elon Musk twitta “il piano di pace”. E l’Ucraina si arrabbia – infosannio – notizie online - Itsmylifemusic1 : Il CEO di Tesla Elon Musk propone di concludere l'accordo originale su Twitter -

... e l'Ucraina sarà un cumulo di macerie costretto a difendersi, le mezze misure non esisteranno e all'imprenditore americanoè capitato di trasformarsi nel giro di poche ore da genialissimo ...Twitter, le indiscrezioni stampa hanno fatto volare il titolo a Wall Street, patron di Tesla e Space X, rilancia l' offerta iniziale per l'acquisizione del social network Twitter: secondo i media statunitensi il magnate sarebbe disposto a rimettere sul piatto ...Elon Musk avrebbe offerto di chiudere per l’acquisto di Twitter seguendo l’accordo originale proposto lo scorso aprile da 44 ...Elon Musk ci ha (di nuovo) ripensato: l'imprenditore americano comprerà Twitter, e in tal senso ha confermato l'offerta che aveva fatto originariamente per l'acquisto del social network ...