"È come Hitler". E Trump chiede mezzo miliardo di danni alla Cnn (Di martedì 4 ottobre 2022) L'ex presidente Usa ha denunciato per diffamazione l'emittente, da lui accusata di averlo paragonato a Hitler. "Sforzo per spostare l'equilibrio politico a sinistra". Chiesti 475 milioni di danni Leggi su ilgiornale (Di martedì 4 ottobre 2022) L'ex presidente Usa ha denunciato per diffamazione l'emittente, da lui accusata di averlo paragonato a. "Sforzo per spostare l'equilibrio politico a sinistra". Chiesti 475 milioni di

CottarelliCPI : Dichiararsi pronti a negoziare dopo aver annesso territori, come fa ora Putin, non è certo una novità. 6 ottobre 19… - LaStampa : Alec Ross: “Putin è una bestia e non si fermerà. Sostenerlo è come stare con Hitler” - carlokarl : @FLampunio Hitler prese questi eccidi, migliaia di morti, come pretesto per invadere la Polonia, o almeno parte di essa... - scvgliaa : @EItonMcCartney tu scherzi ma se uno avesse ammazzato hitler a 8 anni sarebbe passato alla storia come un mostro -