Covid, colpo di coda di Speranza: c’è già la bozza della circolare sul ritorno di mascherine e divieti (Di martedì 4 ottobre 2022) Nel caso di “un evidente peggioramento epidemiologico” di Covid-19 “con grave impatto clinico e/o sull’assistenza sanitaria e/o sul funzionamento dei servizi essenziali”, l’uso delle mascherine “in spazi pubblici chiusi potrà essere una prima opzione per limitare la trasmissione nella comunità. Analogamente, nel caso di un sensibile peggioramento dell’epidemia, si potrà valutare l’adozione temporanea di altre misure, come il lavoro da casa o la limitazione delle dimensioni degli eventi che prevedono assembramenti“. Sono espressioni che ci riportano indietro, alle scorse ondate epidemiche e che rileggiamo oggi a pochi giorni dalla caduta dell’obbligo di indossare la mascherina a scuola e sui mezzi pubblici. Si tratta di uno dei passaggi di una nuova circolare del ministero della Salute, al momento ancora in ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 4 ottobre 2022) Nel caso di “un evidente peggioramento epidemiologico” di-19 “con grave impatto clinico e/o sull’assistenza sanitaria e/o sul funzionamento dei servizi essenziali”, l’uso delle“in spazi pubblici chiusi potrà essere una prima opzione per limitare la trasmissione nella comunità. Analogamente, nel caso di un sensibile peggioramento dell’epidemia, si potrà valutare l’adozione temporanea di altre misure, come il lavoro da casa o la limitazione delle dimensioni degli eventi che prevedono assembramenti“. Sono espressioni che ci riportano indietro, alle scorse ondate epidemiche e che rileggiamo oggi a pochi giorni dalla caduta dell’obbligo di indossare la mascherina a scuola e sui mezzi pubblici. Si tratta di uno dei passaggi di una nuovadel ministeroSalute, al momento ancora in ...

