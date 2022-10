Bonus trasporti, può essere chiesto più volte fino a 60 euro ma in mesi diversi (Di martedì 4 ottobre 2022) Chi ha già chiesto il voucher a settembre può ottenerlo anche a ottobre e così via fino a dicembre, se non termineranno i fondi disponibili Leggi su ilsole24ore (Di martedì 4 ottobre 2022) Chi ha giàil voucher a settembre può ottenerlo anche a ottobre e così viaa dicembre, se non termineranno i fondi disponibili

Pasqual38234558 : @VincenzoDeLuca Questo sceriffo sa dare e fare solo il punto del covid restrizioni e prese per il culo. Un cittadi… - LukeScuba : #Bonus #trasporti, può essere chiesto più volte fino a 60 #euro ma in mesi diversi - satelliteIouis : appena usato il bonus trasporti per la prima volta avrò un biglietto sul bus - fisco24_info : Bonus trasporti, può essere chiesto più volte fino a 60 euro ma in mesi diversi: Chi ha già chiesto il voucher a se… - cicisboh : ho scoperto solo ora che pure per ottobre c’era il bonus trasporti e ho già speso 70€ di abbonamento no basta quest… -