Bimbo di 2 anni morto a Belluno, l'autopsia: ucciso da un'overdose (Di martedì 4 ottobre 2022) Chiarite le cause del decesso del bambino di due anni di Longarone, morto nella serata del 28 luglio in ospedale a Pieve di Cadore. Il piccolo Nicolò Feltrin è deceduto a causa di una overdose da hashish: a stabilirlo è stata l'autopsia svolta dal medico legale Antonello Cirnelli, nominato dalla Procura di Belluno. Inoltre l’analisi dei capelli del piccolo hanno rilevato tracce di cocaina ed eroina, segno che Nicolò era entrato in contatto diretto con quelle sostanze, che si ritiene si trovassero abitualmente in casa. Leggi su tg24.sky (Di martedì 4 ottobre 2022) Chiarite le cause del decesso del bambino di duedi Longarone,nella serata del 28 luglio in ospedale a Pieve di Cadore. Il piccolo Nicolò Feltrin è deceduto a causa di unada hashish: a stabilirlo è stata l'svolta dal medico legale Antonello Cirnelli, nominato dalla Procura di. Inoltre l’analisi dei capelli del piccolo hanno rilevato tracce di cocaina ed eroina, segno che Nicolò era entrato in contatto diretto con quelle sostanze, che si ritiene si trovassero abitualmente in casa.

CariaPinuccia : RT @triolo_antonio: Il tetto Leuropeo al prezzo del gas ('non paghiamo ai formitori più di X') è un'idea che nemmeno un bimbo di 10 anni po… - infoitinterno : Bimbo di 2 anni morto a Belluno, l'autopsia: ucciso da un'overdose - infoitinterno : Belluno, bimbo di due anni morto a Longarone: è stata un'overdose di hashish - andreastoolbox : #Bimbo di 2 anni morto a Belluno, l'autopsia: ucciso da un'overdose - MargaCirce : Per fare un uomo ci voglion vent'anni per fare un bimbo un'ora d'amore, per una vita migliaia di ore, per il dolore… -