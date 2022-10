Biglietti Atalanta-Sassuolo, dove prendere i ticket del match. Ecco i dettagli (Di martedì 4 ottobre 2022) I Biglietti per il match Atalanta-Sassuolo usciranno questa settimana. Ecco tutte le informazioni per quanto concerne i prezzi Tramite il sito ufficiale, l’Atalanta ha inserito tutte le informazioni per quanto concerne i Biglietti per il match contro il Sassuolo al Gewiss Stadium. I ticket verranno venduti il 7 ottobre alle 10:00 tramite il sito Vivaticket con i seguenti prezzi: Morosini: 18 € Distinti Sud 20 € Pisani 22 € R. Scoperta 27 € R. Coperta 45 € Tribuna Centrale 120 € (50% di SCONTO per i primi 100 acquirenti) Tribuna Nerazzurra 200 € PROMOZIONI Under 6 no seats Under 14 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 ottobre 2022) Iper ilusciranno questa settimana.tutte le informazioni per quanto concerne i prezzi Tramite il sito ufficiale, l’ha inserito tutte le informazioni per quanto concerne iper ilcontro ilal Gewiss Stadium. Iverranno venduti il 7 ottobre alle 10:00 tramite il sito Vivacon i seguenti prezzi: Morosini: 18 € Distinti Sud 20 € Pisani 22 € R. Scoperta 27 € R. Coperta 45 € Tribuna Centrale 120 € (50% di SCONTO per i primi 100 acquirenti) Tribuna Nerazzurra 200 € PROMOZIONI Under 6 no seats Under 14 L'articolo proviene da Calcio News 24.

