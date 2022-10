Violenta scossa di terremoto all’alba | magnitudo ed epicentro

Leggi su chenews

(Di domenica 2 ottobre 2022) Unadiè stata registrata nelle primissime ore del mattino nel Mediterraneo. L’allerta è molto alta. Tutti i dettagli del sisma:e zone coinvolte. È tornata la paura in una delle zone più sismiche del Mediterraneo. Unadiha fatto balzare dal letto tante persone che si trovavano ancora a dormire. L’evento è stato registrato e segnalato dai sismografi ING di Roma che hanno dato la notizia in maniera puntuale e tempestiva. Andiamo a conoscere tutti i dettagli. fonte foto: AdobeStockTorniamo a parlare di uno degli eventi naturali più temuti dall’umanità, questo per il suo carattere imprevedibile e distruttivo. Unpuò essere davvero devastante se colpisce con ...