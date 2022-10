Una guardia giurata uccide la ex fidanzata e poi si toglie la vita (Di domenica 2 ottobre 2022) I corpi senza vita della coppia sono stati trovati nell'auto di lui. L'uomo era una guardia giurata. Le indagini sono state avviate dai carabinieri della Compagnia di Scalea e del Reparto operativo ... Leggi su globalist (Di domenica 2 ottobre 2022) I corpi senzadella coppia sono stati trovati nell'auto di lui. L'uomo era una. Le indagini sono state avviate dai carabinieri della Compagnia di Scalea e del Reparto operativo ...

Giorgiolaporta : Vado al seggio con queste immagini negli occhi. Non perdonerò mai questa violenza. Non abbasserò mai la guardia. N… - simonebaldelli : In questo momento di pesantissimi rincari in bolletta, serve una guardia altissima sulla tutela di utenti e… - Agenzia_Ansa : Un totale di quattro perdite di gas sono state scoperte dopo le esplosioni delle linee del gasdotto Nord Stream 1 e… - lacittanews : Non accettava la fine della loro relazione e nella serata ha scatenato l'orrore, femminicidio e suicidio: guardia g… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Guardia giurata uccide ex fidanzata e si suicida A Scalea, in Calabria. Avevano una bambina di… -