Roma, follia al Pronto Soccorso: prende a calci i medici durante la visita, distrutta anche una porta (Di domenica 2 ottobre 2022) Roma. Un intervento tempestivo dei Carabinieri, questa notte, per una paziente abbastanza particolare arrivata al Pronto Soccorso. Il personale medico ha richiesto l'aiuto dei militari perché una donna ha dato di matto durante la visita, scalciando come una forsennata e provocando non pochi disagi durante la sua permanenza sul posto. follia durante una visita al Pronto Soccorso La donna, una cittadina moldava di 48 anni, si è recata questa notte intorno all'1.00 al Pronto Soccorso dell'Ospedale di San Carlo di Nancy, in evidente stato di agitazione. Era molto agitata e richiedeva una visita urgente nonostante la presenza di altre ...

