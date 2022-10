Riconoscete questa bambina? Oggi è una star di Amici

Leggi su periodicoitaliano

(Di domenica 2 ottobre 2022) Riflettori del web concentrati sullache vediamo in foto… bellissima fin da subito e che nel corso degli anni è diventata anche una superdi. Avete capito di chi tratta? Ebbene sì, i riflettori dei media in queste ore sono davvero concentrati sulla foto che vi abbiamo appena mostrato come immagine di copertina del nostro articolo. Una bellissimadai capelli ricci che gioca con l’acqua in una tinozza blu. Una foto davvero caratteristica e che, a quanto pare, è stata scattata negli anni 80?, la quale in men che non si dica ha subito catturato l’attenzione dei media e anche dei fan della stessache negli anni è diventata una vera e propria stella didi Maria De Filippi. Chi è lanella foto? Nel mirino ...