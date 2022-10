Papa Francesco, appello a Putin: 'Fermi la guerra'. E a Zelensky: apra a proposte di pace (Di domenica 2 ottobre 2022) Papa Francesco ha rivolto oggi, prima dell'Angelus a piazza San Pietro, un appello a Putin : 'Fermi la guerra '. E poi a Zelensky ha detto: apra a proposte di pace . Russia, l'ultimo messaggio del ... Leggi su leggo (Di domenica 2 ottobre 2022)ha rivolto oggi, prima dell'Angelus a piazza San Pietro, un: 'la'. E poi aha detto:di. Russia, l'ultimo messaggio del ...

AGisotti : I contenuti e il tono dell’Angelus di Francesco sulla guerra in Ucraina ricordano il radiomessaggio del 25 ottobre… - vaticannews_it : Il primo ottobre la Chiesa ricorda Santa Teresa di Lisieux, la Patrona delle missioni. #PapaFrancesco ha dimostrato… - repubblica : Papa Francesco a Putin: 'Fermati, ti supplico: fallo per amore del tuo popolo' - giannimicari : RT @BimbePeppe: Papa Francesco: “Putin fermati per amore del tuo popolo.” Ora vediamo se qualcuno vorrà citare queste parole del Papa. Si… - StefaniaFalone : L’appello del Papa all’Angelus: «Putin fermi la violenza, Zelensky apra a serie proposte di pace» -