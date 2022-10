Optimus Tesla-Bot, l'alter-ego di Elon! (Di domenica 2 ottobre 2022) Il 29 ottobre, nel corso della conferenza "AI day", Tesla ha presentato il tanto atteso robot umanoide che sarà presto in vendita Leggi su aliveuniverse.today (Di domenica 2 ottobre 2022) Il 29 ottobre, nel corso della conferenza "AI day",ha presentato il tanto atteso robot umanoide che sarà presto in vendita

giornalettismo : Quali implicazioni per #Optimus, il robot di Tesla che potrebbe costare quanto una automobile? - GoodMorningIT : Buongiorno e buona domenica da @GoodMorningIT! Il briefing di oggi #2ottobre è online: Salgado, il fotografo ambie… - SoniaSamoggia : RT @Link4Universe: Durante l'evento IA Day 2022, la #Tesla ed Elon Musk hanno presentato il nuovo prototipo del #TeslaBot con IA: #Optimus… - kekoa_makani_ : RT @wireditalia: Notevoli miglioramenti rispetto al primo annuncio di un anno fa per l'automa umanoide che racchiude lo stato dell'arte del… - IL_Diga : Spero che Musk abbia letto e compreso Asimov altrimenti qua ci troviamo una rivolta delle macchine in men che non s… -