Nord Stream, si è fermata la falla di gas nel Mar Baltico. Le autorità danesi: 'Pressione stabile' (Di domenica 2 ottobre 2022) Buone notizie sul fronte Nord Stream , il cui gasdotto negli ultimi giorni avevano registrato perdite dopo quello che si sta rivelando essere un grave sabotaggio: secondo quanto afferma l'agenzia ... Leggi su leggo (Di domenica 2 ottobre 2022) Buone notizie sul fronte, il cui gasdotto negli ultimi giorni avevano registrato perdite dopo quello che si sta rivelando essere un grave sabotaggio: secondo quanto afferma l'agenzia ...

Agenzia_Ansa : Il bacino danese di Bornholm, dove è stata rilvata la prima perdita dal gasdotto Nord Stream, è la più importante d… - petergomezblog : Gasdotto Nord Stream, i danni provocati dalle perdite? Gli esperti: “Il gas nell’atmosfera pari all’1% di tutto que… - GuidoDeMartini : ?? SABOTAGGIO DEL GASDOTTO NORD STREAM ?? Per chi ha voglia di provare a capirci qualcosa, in questo video si possono… - Felix_il_gatto : RT @R13V0LU5C10N: Ancora dubbi sul sabotaggio del Nord Stream ? Suvvia, non siate ridicoli - sakura18d : RT @Agenzia_Ansa: Cosa è accaduto al Nord Stream, dal sabotaggio con robot sottomarini al tritolo. Analisti ed esperti hanno analizzato le… -