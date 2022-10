Kate Middleton racconta: il piccolo George sta imparando ad annodare la cravatta della sua uniforme scolastica (Di domenica 2 ottobre 2022) Grandi progressi per il Principe George, 9 anni. Che come i suoi fratelli Charlotte e Louis ha iniziato a frequentare la prestigiosa Lambrook school, a un passo dal castello di Windsor Leggi su vanityfair (Di domenica 2 ottobre 2022) Grandi progressi per il Principe, 9 anni. Che come i suoi fratelli Charlotte e Louis ha iniziato a frequentare la prestigiosa Lambrook school, a un passo dal castello di Windsor

Beax74442535 : @chiaalpl Ma poi non è che la Gegia sia Kate Middleton...ma sti gran cazzi!!! - blondebenedicte : RT @tudifrudi: La sterzata genetica miracolosa che ha dato Kate Middleton alla stirpe reale rimarrà nei libri di storia. - infoitcultura : Kate Middleton criticata per le foto ai figli: «Ruba il lavoro ai veri fotografi» - infoitcultura : Kate Middleton e la foto di fidanzamento con William - zazoomblog : Kate Middleton niente sarà più come prima: la sua vita stravolta per sempre - #Middleton #niente #prima:… -