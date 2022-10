Highlights e gol Lazio-Spezia 4-0 | Serie A 2022 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 2 ottobre 2022) Glie le azioni salienti di, match dell’ottava giornata di. Primo tempo in discesa per i biancocelesti, anche se la squadra di Maurizio Sarri dopo un minuto spreca la chance su rigore con Ciro Immobile. A risolvere i problemi ci pensano Zaccagni prima (grande assist di Felipe Anderson) e Romagnoli poi, con un gran tiro dal limite che vale la sua prima gioia in biancoceleste. Poi è Milinkovic-Savic a chiudere i conti con la doppietta. SportFace.