Formazioni ufficiali Lecce Cremonese | le scelte degli allenatori

Leggi su calcionews24

(Di domenica 2 ottobre 2022) Ledimatch valido per l’8ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023: leEcco gli schieramentidi, match valido per l’8ª giornata di Serie A 2022/2023.(4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Pezzella; Askildsen, Hjulmand (c), Gonzalez; Banda, Ceesay, Strefezza. A disposizione: Bleve, Brancolini, Cetin, Bistrovic, Tuia, Helgason, Dermaku, Umtiti, Listkowski, Gallo, Oudin, Blin, Di Francesco, Rodriguez, Colombo. Allenatore: Baroni(3-4-1-2): Radu; Aiwu, Bianchetti (c), Lochoshvili; Sernicola, Meite, Escalante, Valeri; Zanimacchia; Dessers, Okereke. A ...