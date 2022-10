"Fango, una cosa becera": Speranza sbotta e attacca la Meloni, cosa è successo (Di domenica 2 ottobre 2022) Roberto Speranza è un fiume in piena. E ora, dopo la sua disastrosa esperienza al Ministero della Salute, vuole dettare l'agenda a Giorgia Meloni. Sul Covid "la sfida non è vinta. C'è bisogno ancora di un atteggiamento di grande attenzione e va dato vigore alla nuova fase della campagna vaccinale. La raccomandazione a tutti gli over 60 è di prenotare subito la dose di richiamo con i nuovi vaccini aggiornati", ha affermato il ministro della Salute in un'intervista al Corriere della Sera. Nel passaggio di consegne al nuovo governo - dice Speranza - "lasciamo un campagna di vaccinazione che ci vede tra i primi Paesi nel mondo, sia per il ciclo primario che per la terza dose. Ora bisogna dare forte impulso alla quarta e su questo credo dovrà impegnarsi il nuovo governo". Poi arriva l'affondo pesante sul centrodestra e sulla ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 ottobre 2022) Robertoè un fiume in piena. E ora, dopo la sua disastrosa esperienza al Ministero della Salute, vuole dettare l'agenda a Giorgia. Sul Covid "la sfida non è vinta. C'è bisogno ancora di un atteggiamento di grande attenzione e va dato vigore alla nuova fase della campagna vaccinale. La raccomandazione a tutti gli over 60 è di prenotare subito la dose di richiamo con i nuovi vaccini aggiornati", ha affermato il ministro della Salute in un'intervista al Corriere della Sera. Nel passaggio di consegne al nuovo governo - dice- "lasciamo un campagna di vaccinazione che ci vede tra i primi Paesi nel mondo, sia per il ciclo primario che per la terza dose. Ora bisogna dare forte impulso alla quarta e su questo credo dovrà impegnarsi il nuovo governo". Poi arriva l'affondo pesante sul centrodestra e sulla ...

