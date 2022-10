(Di domenica 2 ottobre 2022) Ci sonoprima ditra le fila deie dunque aindel? La risposta, per fortuna di Massimiliano Allegri, è no: nessun calciatore della Vecchia Signora ha rimediato già quattro cartellini gialli nelle prime sette giornate, per cui giunti all’ottava di campionato non ci sono assolutamente giocatori aper il prossimo impegno, ovviamente al netto di eventuali espulsioni. PROGRAMMA E TELECRONISTI SportFace.

SPORTFACE.IT

. .. Infortunati. Chiesa (rottura del legamento crociato). Kaio Jorge (rottura del tendine rotuleo). Miretti (trauma alla caviglia destra). Pogba (lesione del menisco laterale). ...9 La gomitata a Izzo in Monza -cosa due giornate di squalifica ad Angel Di Maria . E questa la decisione del Giudice ... erano). B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Il Giudice Sportivo ... Diffidati Juventus-Bologna, bianconeri a rischio squalifica in vista del Milan Ci sono diffidati prima di Juventus-Bologna tra le fila dei bianconeri e dunque a rischio squalifica in vista del Milan La risposta, per fortuna di Massimiliano Allegri, è no: nessun calciatore della ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...