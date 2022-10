Da Pogba a Miretti, quanti fuori programma in tre mesi (Di domenica 2 ottobre 2022) La Juve sperava in un avvio di stagione decisamente migliore a quello dell'anno scorso. E invece, trovandosi davanti a diversi imprevisti, ha dovuto fare i conti con un'altra falsa partenza. La madre ... Leggi su gazzetta (Di domenica 2 ottobre 2022) La Juve sperava in un avvio di stagione decisamente migliore a quello dell'anno scorso. E invece, trovandosi davanti a diversi imprevisti, ha dovuto fare i conti con un'altra falsa partenza. La madre ...

OdeonZ__ : Da Pogba a Miretti, quanti fuori programma in tre mesi - Theo_skywalker : @tripletemainb @mandvzukic @addictedjuve Ma dai hanno bremer,due buoni portieri,terzino distastrosi,gatti fatto pas… - sportli26181512 : Da Pogba a Miretti, quanti fuori programma in tre mesi: Da Pogba a Miretti, quanti fuori programma in tre mesi L'in… - marwyn1986 : RT @Dimitri93960999: @DeadlineDayLive Miretti Bellingham Pogba ?? - Dimitri93960999 : @DeadlineDayLive Miretti Bellingham Pogba ?? -