Controlli della Polizia Locale a Napoli: multe e sequestri nel primo weekend di ottobre (Di domenica 2 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNel primo week end di ottobre, a seguito dei Controlli di Polizia amministrativa e di igiene, che hanno interessato locali dislocati su tutto il territorio cittadino, sono stati controllati dalla Polizia Locale di Napoli 33 esercizi pubblici ed elevati 45 verbali. Sanzionate per l’occupazione di suolo pubblico illecita diverse attività nell’area pedonale del Vomero, in corso Vittorio Emanuele e nel Centro storico: in via Mezzocannone, in vico Giardinetto, in vico Lungo Gelso, in via De Marinis ed in vico San Giovanni Maggiore. Nel corso delle verifiche a questi locali sono state multate diverse altre irregolarità, tra le quali si registrano 7 violazioni della normativa per la salvaguardia del riposo e della ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 2 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNelweek end di, a seguito deidiamministrativa e di igiene, che hanno interessato locali dislocati su tutto il territorio cittadino, sono stati controllati dalladi33 esercizi pubblici ed elevati 45 verbali. Sanzionate per l’occupazione di suolo pubblico illecita diverse attività nell’area pedonale del Vomero, in corso Vittorio Emanuele e nel Centro storico: in via Mezzocannone, in vico Giardinetto, in vico Lungo Gelso, in via De Marinis ed in vico San Giovanni Maggiore. Nel corso delle verifiche a questi locali sono state multate diverse altre irregolarità, tra le quali si registrano 7 violazioninormativa per la salvaguardia del riposo e...

davidemaggio : Prima di entrare al #GFVip ti fanno tremila controlli (anche psicologici). Vorrei un commento della psicologa del p… - ignaziocorrao : Nel frattempo l'Italia schiera navi e robot a difesa dei #gasdotti dopo l'esplosione di #NordStream2, Da ieri raddo… - IaconeOsvaldo : RT @fcin1908it: Inter in ansia per Lautaro: fastidio al flessore della coscia, oggi i controlli - mattinodinapoli : Napoli: scarico rifiuti senza regole, controlli e multe nei locali della movida - susydigennaro : RT @napolimagazine: INTER - Fastidio al flessore della coscia per Lautaro, nuovi controlli nelle prossime ore -

Proseguono a Palau i controlli della Polizia di Stato nelle strutture ricettive logudorolive Rieti, controlli dei carabinieri, identificate 78 persone RIETI - I Carabinieri della Compagnia di Rieti nella serata di ieri e fino alle prime ore di stamattina, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato ... Le notizie più importanti della settimana dal 26 settembre al 2 ottobre elargiti senza i necessari controlli) finendo però per generalizzare e fare di tutta l'erba un, ehm, fascio. Il primo trailer della serie TV di The Last of Us The Last of Us, Pedro Pascal e Bella ... RIETI - I Carabinieri della Compagnia di Rieti nella serata di ieri e fino alle prime ore di stamattina, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato ...elargiti senza i necessari controlli) finendo però per generalizzare e fare di tutta l'erba un, ehm, fascio. Il primo trailer della serie TV di The Last of Us The Last of Us, Pedro Pascal e Bella ...