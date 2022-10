Barcolana Young, gli atleti optimist aprono la festa in mare (Di domenica 2 ottobre 2022) Sono stati 250 i ragazzi della classe optimist che ieri mattina hanno avuto il compito di aprire ufficialmente gli eventi mare della Barcolana 54 presented by Generali. Come da tradizione, infatti, la Barcolana Young ha avviato le regate della 54.a edizione con gli optimist. La prima giornata ha visto condizioni meteo ancora perturbate in mattinata, ma a partire dalle 12, il meteo è cambiato e ha permesso di disputare 3 prove con vento variabile di libeccio tra i 5 e i 13 nodi con onda formata. Grande soddisfazione da parte di tutti per aver portato a compimento l’intero programma di giornata in condizioni di vento e onda impegnative, soprattutto per i più giovani atleti, molti dei quali esordiscono in regata alla Barcolana Young alla ... Leggi su nonsolonautica (Di domenica 2 ottobre 2022) Sono stati 250 i ragazzi della classeche ieri mattina hanno avuto il compito di aprire ufficialmente gli eventidella54 presented by Generali. Come da tradizione, infatti, laha avviato le regate della 54.a edizione con gli. La prima giornata ha visto condizioni meteo ancora perturbate in mattinata, ma a partire dalle 12, il meteo è cambiato e ha permesso di disputare 3 prove con vento variabile di libeccio tra i 5 e i 13 nodi con onda formata. Grande soddisfazione da parte di tutti per aver portato a compimento l’intero programma di giornata in condizioni di vento e onda impegnative, soprattutto per i più giovani, molti dei quali esordiscono in regata allaalla ...

